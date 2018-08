Paura ai Castelli Romani: frana costone. Strada chiusa e disagi per i residenti

Paura ai Castelli Romani dove quetsa mattina una frana ha interessato un costone lungo via Diana. Solo per una casualità non sono statiecoinvolte auto o passanti. In particolare la frana è avvenuta sulla strada che collega i Comuni di Genzano di Roma e Nemi. Intervenuti sul posto gli agenti della Polizia Locale ed i tecnici del primo dei due Comuni, la strada è stata interdetta al traffico e l'area delimitata dalle transenne. Inevitabili i disagi per i residenti della zona, alle prese con notevoli difficoltà negli spostamenti.

Frana a Genzano di Roma

Sul posto presenti anche gli agenti della Municipale di Nemi, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Come rende noto il Comune di Genzano: "In attesa dell'intervento dei tecnici della Città Metropolitana di Roma Capitale - di cui quel tratto di strada è di competenza - è stata emessa un'ordinanza di sospensione temporanea della circolazione per motivi di salvaguardia dell'incolumità pubblica. L'Amministrazione di Genzano sta monitorando la situazione e fornirà ogni ulteriore aggiornamento utile alla cittadinanza attraverso il suo sito istituzionale e i canali social".