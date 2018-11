Frana a Garbatella: cadono porzioni di tufo da un costone, chiusa via delle Sette Chiese

Frana alla Garbatella. È accaduto intorno alle 12:00 di venerdì 30 novembre in via San Adautto, altezza via delle Sette Chiese. Qui una squadra dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Roma è intervenuta sul posto a seguito dalle caduta di porzioni di tufo da un costone della strada dell'VIII Municipio.

Dopo aver effettuato una accurata verifica, i pompieri hanno disposto la chiusura al traffico veicolare e pedonale di via delle Sette Chiese (fra via di San Adautto e via Alessandro Cialdi). Nessuno è rimasto ferito né si sono registrati danni alle auto in transito. Il transito veicolare deviato in via Alberto Guglielmotti. Sul posto la Polizia Locale di Roma Capitale.