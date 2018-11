Foto hot della marescialla dei carabinieri finiscono online: aperta un'inchiesta

Le foto hot di una marescialla dei carabinieri di Roma sono finite online. Lei, 30 anni, è in servizio in una stazione dell'Arma nella zona nord della Capitale. Le sue foto da giorni circolano in rete: alcune immagini la ritraggono in divisa d'ordinanza, in altre ha indosso dell'intimo in un'altra mentre "gioca" mimando un bacio saffico con una sua amica.



Il suo profilo Facebook è stato immediamente chiuso. L'Arma sta cercando di fare luce per capire come siano circolate quelle foto, prima tramite Whatsapp poi su alcuni forum. Si lavora su più ipotesi, dal profilo hackerato alla vendetta di un ex, fino al ricatto. In attesa che venga fatta chiarezza su chi ha messo sul web quelle foto private, per l'Arma la vittima è lei.