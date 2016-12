Conosce uomo in chat di tifosi e gli manda foto hot, lui le estorce 12mila euro

Una relazione "virtuale" si è trasformata in un incubo per una donna romana. Lei, appassionata di calcio, circa un anno fa tramite un gruppo Whatsapp creato da alcuni tifosi del Napoli, ha conosciuto un uomo di anni 36 e il suo amico di 32 anni, entrambi napoletani.

FOTO HOT - La donna ha intrapreso con uno dei due una relazione "virtuale", inviando sul profilo privato del tifoso, delle foto in cui compariva nuda. Dopo qualche tempo, sono iniziate le richieste di denaro da parte del 36enne, il quale pretendeva ingenti somme, anche a cadenza settimanale, per non divulgare le immagini.

LE ESTORSIONI - L'uomo, insieme al complice, è riuscito ad estorcere alla vittima, tramite bonifici bancari, 12mila euro, arrivando a molestarla insieme all'amico, anche sul posto di lavoro, con continue richieste di soldi. All'ennesimo episodio, la donna ha deciso di rivolgersi alla Polizia di Stato.

ARRESTATI - Gli investigatori, appresa la vicenda, hanno organizzato un appostamento per seguire l'incontro con gli estorsori. I due sono stati fermati via Casal del Marmo e arrestati dalla pattuglia del Reparto Volanti in flagranza di reato, per tentata "estorsione aggravata".