Roma sotto zero: lo spettacolo delle fontane ghiacciate

1 / 2

continua →

Dalla paura cadute alla bellezza mozzafiato delle sculture formatesi spontaneamente nelle fontane monumentali della Città Eterna. Faccia della doppia medaglia il ghiaccio, che oltre ad aver determinato la chiusura di diverse strade della città, per contro ha offerto anche questa notte lo spettacolo delle fontane ghiacciate. Un copione che già aveva preso corpo prima ai Castelli Romani e, la notte tra venerdì e sabato, sempre a Roma.

FONTANE GHIACCIATE - Numerose le fontane all'interno delle quali si sono formate opere di ghiaccio, come nella Fontana delle Naiadi a piazza della Repubblica, con le quattro Ninfe in sella ai cavalli simbolo del mare (la Ninfa degli Oceani, la Ninfa delle Acque Sotterranee, la Ninfa dei Fiumi e la Ninfa dei Laghi), accarezzate dalla superficie liscia del ghiaccio a formare dei giochi di freddo immortalati da centinaia di turisti e romani che questa notte sono passati nella zona dell'Esquilino.

FONTANA DEL TRITONE - Un altro spettacolo di ghiaccio lo ha offerto anche la Fontana del Tritone, in piazza Barberini, opera del Bernini che questa notte ha lasciato a bocca aperta tutti coloro che scendendo da viale Vittorio Veneto se la sono trovata improvvisamente davanti.

PIAZZA SAN PIETRO E VITTORIANO - Sempre in Centro, a dare nuovamente spettacolo come ieri notte, ci ha pensato la fontana di piazza dell'Ara Coeli, con dietro il suggestivo spettacolo del Colle dove sorge l'omonima basilica e della maestosità del Vittoriano. Dalla Capitale al Vaticano, sculture di freddo si sono formate anche nelle cosiddette Fontane Gemelle di piazza San Pietro, con dietro, in questo caso, la magnifica cornice del Colonnato e del Cupolone della Basilica.

CANALE GHIACCIATO - Oltre che sulle fontane uno spettacolo inusuale se lo sono trovato davanti questa mattina presto gli abitanti di Ostia, con il Canale dei Pescatori ghiacciato. Dagli specchi d'acqua ai balconi il ghiacchio ha formato sculture imprevedibili anche al Portuense, con lo stesso che ha disegnato della cascate gelate usando come tela delle piante rampicanti di un balcone di via Domenico Lupatelli.

CLICCA PER VEDERE LE FONTANE GHIACCIATE