Dopo il Trullo, Tor Bella Monaca: Forza Nuova contro lo sgombero di una casa popolare

Dopo il Trullo, Tor Bella Monaca. Nuovo tentativo di bloccare uno sgombero, ieri, in via Arnaldo Brandizzi 5, da parte dei militanti di Forza Nuova. Gli attivisti neofascisti, una quarantina in tutto, si sono opposti all'operazione della polizia locale sul posto per 'liberare' un appartamento abitato da un inquilino senza titolo. La casa doveva essere assegnata ad un'altra persona in lista d'attesa per un alloggio Erp.

La scorsa settimana, in seguito ai disordini con le forze dell'ordine per impedire uno sfratto e la successiva riassegnazione tra le case popolari del Trullo, tre persone, tra cui il leader di Roma ai Romani, Giuliano Castellino, sono finiti agli arresti domiciliari.