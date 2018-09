Fortino dello spaccio a Villaggio Falcone: una grata ed una sentinella a protezione dei pusher

Una grata , davanti alla porta di un appartamento in via Don Primo Mazzolari, a Villaggio Falcone-Ponte di Nona a protezione della attività di spaccio organizzata da tre spacciatori con la complicità di una 44enne romana indagata in stato di libertà per favoreggiamento.

Fortino dello spaccio in via Don Primo Mazzolari

Il blitz degli agenti della Polizia di Stato del commissariato Casilino all’interno dell’appartamento ha portato al sequestro di 204 involucri di cocaina, 12.550 euro sono stati ritrovati dentro un altro appartamento vicino, utilizzato dagli spacciatori come deposito del denaro ricavato dalla attività illecita.

Tre spacciatori in manette a Villaggio Falcone

Nella prima irruzione i poliziotti hanno arrestato uno spacciatore e trovato all’interno anche una minore figlia della 44enne, gli altri due spacciatori invece sono stati trovati e arrestati nel secondo. Al termine dell’operazione la minore, su disposizione del Tribunale per i minorenni è stata tradotta presso il Centro di Prima Accoglienza di via Virginia Agnelli.