Formula E, Roma pronta per il Gp dell'Eur: gara al via alle 16

Formula E, ci siamo. All'Eur oggi sibilano i motori. Passano in secondo piano le chiusure stradali, le passerelle dei politici, con annessi selfie e sorrisi. Al centro della scena i motori elettrici quelli delle monoposto che il Movimento Cinque Stelle ha voluto portare a Roma, avverando il sogno del centrodestra durante la consiliatura Alemanno.Formula E | Roma Eur | Come e dove vedere il Gran Premio | Orari | Tv e link streaming

Formula E a Roma: come vedere la gara in tv e in streaming

Il Gran Premio di Roma della Formula E, primo evento in assoluto del genere, verrà trasmesso in chiaro sulle reti Mediaset Italia 1 e Italia 2. A partire dalle prove delle ore 8, fino alla gara delle 16, gli appassionati di motori potranno godere di questo spettacolo 'elettrizzante' senza bisogno di alcun abbonamento a tv satellitari. Per chi non fosse in possesso di un apparecchio tv, i canali Italia 1 e Italia 2 sono disponibili anche in streaming sul portale Mediaset.it.

Formula E 2018: Gp di Roma, orari diretta TV gara

Ore 8 Prove libere – prima sessione

Ore 10.30 Prove libere – seconda sessione

Ore 12 Qualifiche

Ore 12.45 Superpole

Ore 16 La gara

Sarà il quartiere Eur ad accogliere la gara, con un tracciato di 2,8 chilometri - 19 giri da via Cristoforo Colombo a Palazzo dei Congressi - il secondo circuito piu' lungo della stagione in uno scenario che mescola il fascino della Citta' Eterna con le piu' avanzate tecnologie ecosostenibili. Le qualifiche e la gara dell'E-Prix saranno trasmesse in diretta televisiva Mediaset sui canali Italia 1 e Italia 2.

Formula E, che cos'è

Le competizioni dell'E-Prix si dividono in due sessioni per consentire di sostituire le batterie. Nella seconda metà della gara, i piloti possono sfruttare il gradimento del pubblico per migliorare le proprie performance con il Fanboost. Negli E Prix infatti, a differenza dei Gran Premi di Formula Uno, il ruolo dei tifosi può risultare determinante. I fan possono infatti votare i propri piloti preferiti scaricando un'apposita app, oppure direttamente su twitter o sul sito della FiaFormulaE. Le votazioni iniziano sei giorni prima della gara ed i tre piloti che ottengono il maggior gradimento, possono sfruttare per cinque secondi un incremento di potenza dei loro motori che, nel resto della gara, vengono limitati a 150 kW.

Il circuito della Formula E all'Eur

L'E Prix dell'Eur si sviluppa su un circuito lungo 2,7km ed è tra i più lunghi della Formula E. Il tracciato compreso tra la Cristoforo Colombo in direzione centro ed il laghetto con partenza prevista all'altezza del palazzo dell' Arte Moderna. La pit-lane con i vari box è situata invece a ridosso del vecchio Centro Congressi. Il circuito dell'Eur ha inoltre la particolarità di avere un elevato numero di curve: sono ben ventuno.

Il giro in pista: la simulazione

Le 20 vetture partiranno da Piazza Marconi, proprio a ridosso del celebre Obelisco, prima di proseguire su Via Cristoforo Colombo e sfrecciare attorno al Roma Convention Center, dove la pista si restringerà e metterà ancora di più alla prova le doti tecniche dei piloti. Seguirà una doppia chicane che rallenterà leggermente la corsa prima di percorrere il circuito attorno al Palazzo dei Congressi. In questo tratto di circuito più ampio, le vetture prenderanno grande velocità arrivando ad una curva veloce in discesa lungo il parco del Ninfeo e il Luneur Park, prima di risalire in direzione del Palazzo della Civilta’ Italiana e ricongiungersi con una ultima chicane su Via Cristoforo Colombo.

Impatto economico

L'impatto economico su Roma è importante, stimato in 60 milioni in 3 anni "con ricadute positive sulla città" ha sottolineato Roberto Diacetti, numero uno di Eur Spa. Un'occasione quindi da non lasciarsi scappare. Ed infatti, nella partita che ha portato la Formula E a Roma, Diacetti è stato uno dei player più attivi.