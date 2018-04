Formula E, all'Eur strade chiuse: 13 e 14 aprile metro e bus potenziati

Venerdì 13 e sabato 14 aprile all'Eur saranno chiuse molte strade per lo svolgimento del gran premio di Formula E. In particolare dalla serata di giovedì 12 aprile è prevista la chiusura della Colombo. Una chiusura molto impattante che renderà complicata la mobilità all'Eur. Il Campidoglio, anche per facilitare gli spostamenti dei cittadini e dei lavoratori che frequentano il quartiere ha previsto il potenziamento del servizio di superficie e della metro B per il Gran Premio di Formula E, che si svolgerà all’Eur, sabato 14 aprile.

Chiude la Colombo, gli autobus deviati

Per la chiusura di via Cristoforo Colombo le linee bus 30, 130F, 170, 714, 791, n2 e n3 deviano: in direzione esterna da Cristoforo Colombo: per via del Pattinaggio, val Fiorita, Tupini, Europa, Beethoven, America e poi percorso normale. In direzione Centro: per viale dell'Arte, Artigianato, Tre Fontane, Cristoforo Colombo e poi normale percorso. Per la chiusura di viale Europa le linee bus 044, 070, 071, 31, 671, 700, 703, 703L, 705, 706, 707, 709, 762, 763, 764, 767, 771, 779, 780, 789, C7, C8, n21 transiteranno su viale America. La linea bus 670 subirà deviazioni di minore entità. Prosegue la chiusura del capolinea di piazza Agricoltura: le linee 170, 703, 703L, 707, 708, 762, 763, 764, 767, 777, 778, 779, 788 limitano il percorso a piazzale Sturzo. Proseguono le deviazioni delle linee 703, 703L e 707 per viale America e via Beethoven.

Potenziamento del servizio bus: i dettagli

Sono previste corse aggiuntive sulle Linee 30-170-700-705-708-714-722-723-764-771-777-779-788-791 per venerdì 13 dalle ore 6.30 alle ore 10 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30 e sabato 14 aprile dalle ore 10 alle ore 19.

Metro a Roma: aumentano le corse il 13 e il 14 aprile

Programmata anche l'intensificazione della metro B per sabato 14 aprile con 48 corse aggiuntive e 6 treni in più rispetto all’ordinario. Roma-Lido. Potenziato anche il servizio con 24 corse aggiuntive tra Piramide e Acilia e viceversa, nelle fasce orarie 8.30-11.10 e 16.50-19.30.

Le dichiarazioni dell'assessora Linda Meleo

“In vista della gara vogliamo ridurre al minimo i disagi e facilitare gli spostamenti dei cittadini nel quartiere e dei visitatori che dovranno raggiungere il circuito. Obiettivo è incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico e limitare la circolazione delle auto. Lo schema di circolazione messo in campo è pensato per minimizzare gli impatti sulla viabilità. Ricordo che sul sito romamobilita.it sono presenti tutte le informazioni con il calendario e la mappa del perimetro interessato dall’evento”, dichiara l’Assessore alla Città in Movimento di Roma, Linda Meleo.

