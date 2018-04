Formula E: l'Eur accoglie l'E-Prix, da oggi deviano gli autobus

Quello in arrivo sarà un mese all’insegna dei grandi eventi sportivi, con impatti significativi anche sulla mobilità cittadina. Dalla Maratona di Roma a Roma-Barcellona, passando per la Formula E e per finire con il derby della Capitale tra Lazio e Roma.

Sabato 14 aprile la città eterna ospiterà per la prima volta la Formula E, con il "Roma E-Prix". Un tracciato di 2,8 km, tra la Colombo e il palazzo dei Congressi, che i bolidi elettrici percorreranno per 19 volte. Già da oggi, nelle ore notturne, alcune strade del quartiere saranno chiuse per i preparativi.

L'allestimento del circuito, box e tribune comprese, inizierà dalle 20:30 di oggi per ridurre al massimo i disagi, e termineranno il 12 aprile (qui la notizia completa). Nel frattempo iniziano le prime modifiche alla mobilità.

Dal 3 al 22 aprile le linee 703, 703L e linea707 deviano su viale Europa e viale Beethoven. Dall'8 al 17 aprile disattivato il capolinea Agricoltura, con limitazione delle linee a piazzale Sturzo. Dal 12 al 16 aprile deviazioni per le linee 30 Express, 130F, 170, 671, 714, 791 e lineaN2 in entrambe le direzioni (qui tutte le deviazioni dei bus).