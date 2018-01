Fori Imperiali: mimo palpeggia turiste in strada, denunciato per molestie sessuali

Prima le ha abbracciate, poi le ha papleggiate. E' successo davanti la basilica Santi Cosma e Damiano di via dei Fori Imperiali, dove un mimo è stato denunciato per molestie sessuali. I fatti sono accaduti ieri quando due artisti di strada di nazionalità rumena di 26 e 28 anni hanno approcciato le due donne, turiste americane.

Dopo qualche abbraccio di troppo, uno dei due le ha palpeggiate toccandole i seni. A notare la scena gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale che li hanno bloccati. I due stati condotti assieme alle due vittime presso il comando di via della Greca. Uno dei due è stato denunciato per molestie sessuali.

Nel primo pomeriggio, invece, a piazza Trevi, un venditore abusivo, in stato di ubriachezza, ha reagito al sequestro della merce tentando la fuga per sottrarsi al fermo. Il giovane, un 26enne, è stato comunque bloccato per l'identificazione, sanzionato e denunciato per rifiuto di generalità.