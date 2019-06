Fonte Nuova, tenta furto in abitazione: fermato grazie all'allerta lanciata dal vicino

I Carabinieri della Stazione di Mentana, impegnati in attività di controllo del territorio e di contrasto ai reati predatori in località Santa Lucia di Fonte Nuova, hanno denunciato all’A.G. di Tivoli un 38enne, di origini romene, in Italia senza fissa dimora, per un tentato furto in abitazione.

Tenta furto in abitazione: scoperto e bloccato

I militari, allertati da un cittadino che aveva notato l’uomo mentre stava tentando di entrare in un’abitazione di via Palombarese, sono riusciti a bloccarlo e a portarlo in caserma.

La sera prima aveva rubato pc in altra casa

I successivi accertamenti, sviluppati tramite l’analisi delle immagini di un impianto di videosorveglianza, hanno consentito di appurare che lo straniero, la sera prima, aveva consumato un furto in un’altra abitazione, sempre in via Palombarese, rubando un computer.

Furti in abitazione: più controlli durante l'estate

Con l’approssimarsi del periodo delle vacanze estive, fanno sapere dai carabinieri, i militari della Stazione di Mentana e della Compagnia di Monterotondo incrementeranno i controlli nelle aree di Tor Lupara e Santa Lucia al fine di prevenire il fenomeno dei furti in abitazione.