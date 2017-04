Fontana di Trevi, ennesimo bagno: turista tedesca multata di 450 euro

Ennesimo sfregio alla fontana di Trevi. Dopo la "perfomance" dell'artista spagnolo che ha scelto il capolavoro del Bernini per purificarsi in nome della vergine, nel giorno della Liberazione è toccato ad una turista tedesca finire multata du 450 euro. La donna, 60 anni, verso le 10, è entrata vestita in acqua, quasi abbozzando una camminata.

A fermarla gli agenti della polizia locale del I gruppo Trevi. Poco più di pediluvio quindi, costato 450 euro.

Si tratta del terzo caso in pochi giorni. Il 12 aprile infatti un uomo, 30 anni, nuotò a rana da un punto all'altro della fontana. Il 23 aprile scorso toccò al performer Adrian Pino Olivera purificarsi in nome di Venus. Ieri la turista tedesca.

Residenti, associazioni e vigili lanciano un grido d'allarme. Il segretario romano del sindacato Sulpl Roma Stefano Giannini: "C'è un unico modo per proteggere la Fontana di Trevi da questi ed altri "bagni tra la folla": fare pagare ingresso a bordo vasca contingentando ingressi e facendo entrare le persone a gruppi controllabili. Gli incassi servirebbero non poco alle casse del comune ed i turisti non avrebbero neanche difficoltà particolari a pagare per vedere un monumento inimitabile come avviene in tutti gli altri paesi al mondo. Altrimenti rassegniamoci a farci dare le divise arancioni modello Baywacth". La consigliera del I municipio Nathalie Naim: "Anche oggi la Fontana di Trevi è stata usata come una piscina. Da una donna, una turista tedesca di 60 anni. Cosa si aspetta a porre una fascia di rispetto al monumento?".