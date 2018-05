Muore a due anni per un'emorragia dopo un intervento: il gip chiede nuove indagini

Continueranno le indagini sulla morte di Flavio, due anni, deceduto nel giugno scorso per un'emorragia che lo ha colpito a distanza di una settimana da un intervento chirurgico alle tonsille, effettuato all'ospedale Bambin Gesù di Palidoro. Il gip Massimo Di Lauro ha respinto l'archiviazione avanzata dalla procura e chiesto di iscrivere nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo i tre medici che lo hanno avuto in cura. Da accertare, per il gip, se l'intervento potesse essere rimandato al compimento dei quattro anni d'età o se invece fosse urgente.

L'operazione alle tonsille era stata prescritta per curare una serie di episodi di apnea notturna di cui Flavio soffriva da circa un mese. Un intervento definito 'di routine' che però ha avuto conseguenze fatali per il bambino. Dopo l'operazione, avvenuta il 31 maggio del 2017, Flavio era stato dimesso. Una settimana dopo, il 7 giugno, alla visita di controllo il medico non ha riscontrato alcuna anomalia tanto che era stata sospesa anche la dieta 'liquida' a cui era stato sottoposto. 24 ore dopo, Flavio è a casa con i genitori. Inizia a perdere sangue dalla bocca. Nemmeno i soccorsi riescono a salvarlo.



Dall'ospedale Bambino Gesù fanno sapere che "tutto risulta eseguito correttamente, sia nel corso dell'intervento, sia della successiva visita".