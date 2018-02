Nell'auto nascondevano arnesi da scasso e cosmetici rubati: denunciati fidanzati

Nascondevan nell'auto arnesi da scasso e prodotti rubati. Ad un posto di controllo in piazza Mancini, i Carabinieri hanno fermato un 38enne, originario della Georgia, e la compagna, 25enne di Napoli, entrambi senza occupazione e con precedenti, a bordo di un'autovettura. Sono stati trovati in possesso di arnesi da scasso e quindi denunciati a piede libero.

La 25enne è stata anche denunciata per ricettazione perché, nella sua borsa, i Carabinieri hanno trovato vari capi di biancheria e di cosmetici ancora sigillati, verosimilmente provento di furto in quanto la donna non ha saputo fornire l'esatta provenienza.

Durante le altre attività dei militari dell'Arma, sono stati denunciati a piede libero anche un 52enne di Riano, con l’accusa di porto abusivo di armi, che nascondeva 4 grossi coltelli nel bagagliaio della sua auto, e un 17enne di Morlupo, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti, perché trovato in possesso di alcune dosi di marijuana.