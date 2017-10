Incidente via Flaminia, si scontrano moto e furgone: un morto

Grave incidente stradale su via Flaminia. Un motociclista è rimasto ucciso in uno scontro avvenuto, poco dopo le 19, all'altezza del bivio per Sacrofano. Terribile l'impatto con il furgone che non ha lasciato scampo al conducente della due ruote, morto praticamente sul colpo. Inutile anche l'arrivo dell'elicottero, atterato per prestare i soccorsi in maniera più rapida.

Sul posto sono intervenute quattro pattuglie del XV gruppo Cassia. A loro sono affidati i rilievi e le chiusure stradali. La Flaminia infatti è stata chiusa in entrambe le direzioni. Disposti accertamenti di rito sul conducente del furgone. Sequestrati i mezzi.