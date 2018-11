Fiumicino: l'appartamento è un market della droga, in manette tre pusher

Spacciavano droga dal loro appartamento di Fiumicino. I Carabinieri della Compagnia di Ostia, nel corso di un servizio antidroga, hanno individuato mini market fatto in casa dove si stava verificando un anomalo via vai di persone, perlopiù conosciute quali assuntori di droghe.

Dopo un breve servizio di osservazione, i Carabinieri hanno fatto scattare il blitz nell’appartamento, al cui interno sono stati sorpresi 2 uomini ed una donna.

Nel corso della perquisizione, i militari hanno sequestrato numerose dosi di cocaina pronte per la vendita, sostanza da taglio - anfetamina e mannite - numerose confezioni di farmaci anabolizzanti, bilancini e materiale per il confezionamento della droga, nonché 3.600 euro in contanti ritenuti provento della loro florida attività. I tre pusher sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.