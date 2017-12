Saccheggiano negozio d'abbigliamento e aggrediscono titolare prima della fuga

Hanno usato le ormai famose borse schermate per rubare vestiti da un noto negozio di abbigliamento a Fiumicino. I ladri, ventenni, sono stati però arrestati dai Carabinieri dopo un inseguimento.

In particolare i due malviventi romeni, insieme ad un terzo complice in corso di identificazione, dopo aver rubato vari capi di abbigliamento nascondendoli all'interno della borsa si sono scagliati contro il direttore e l'addetto alla sicurezza per guadagnare la fuga. Una pattuglia dei militari dell'Arma che stava perlustrando la zona prontamente intervenuta, grazie alle indicazioni somatiche fornite dagli aggrediti, dopo poco è riuscita a individuare i soggetti, arrestandoli.