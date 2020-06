Fiumicino, stabilimenti vandalizzati: cabine aperte. Rubati ombrelloni, sdraio e lettini

Atti vandalici e furti. Due stabilimenti di Fiumicino sono finiti nel mirino di un gruppo di malviventi che hanno colpito nelle notte. A denunciare i fatti due imprenditori balneari.

A fare chiarezza sul caso le forze dell'ordine. Secondo quanto emerso il primo episodio si sarebbe verificato al lido Florida Village.

Qui ignoti hanno rubato lettini e sdraio per il valore di duemila euro. Episodio simile allo stabilimento Il Tirreno dove sono state aperte forzatamente 15 cabine e danneggiate lettini, sdraio e ombrelloni. Sono in corso le indagini per risalire ai responsabili.