Fiumicino, botti causano due incendi in aree verdi

Notte di lavoro anche per la protezione civile di Fiumicino, intervenuta su due incendi nel territorio della cittadina del litorale romano. Il primo incendio in un'area verde a ridosso di via Redipuglia. Le fiamme, originate da un petardo, sono state spente in pochi minuti.

Poco più tardi, a Focene, ci sono voluti 40 minuti per spegnere il rogo scoppiato nell'oasi di Macchiagrand all'1.30.