Paura sulla riva dell'Aniene, anziana scivola nel fiume: salvata dai sommozzatori

Paura nella serata dell'8 luglio nel quartiere di Montesacro dove una donna di 78 anni è caduta nel fiume Aniene. A denunciare il fatto era stato il figlio che, non rivedendo più la madre tornare a casa affetta da alzheimer, si era preoccupato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La donna era infatti scivolata nel fiume, e aggrappandosi alla radici era rimasta attaccata alla riva. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i sommozzatori, 7 volanti della polizia di stato e una ambulanza. L'anziana, salvata e in buono stato di salute, è stata portata in codice giallo al Pertini. Non è grave e sta bene.