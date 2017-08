Allerta terrorismo, barriere anche al Quirinale con 40 fioriere 

Quaranta maxi vasi con oleandri circondano l'area del Quirinale da ieri mattina. La misura adottata a seguito dell'allerta terrorismo - scattata all'indomani dell'attacco a Barcellona - mira a impedire il passaggio di mezzi di trasporto non autorizzati, nelle zone pedonali e più frequentate da romani e turisti.

Le barriere antiterrorismo nella Capitale sono già comparse nei giorni scorsi in via dei Fori Imperiali: alla fine di via Cavour all'altezza di largo Corrado Ricci, e all'incrocio con Piazza Venezia. Altre fioriere sono previste anche a protezione della parte pedonale di via del Corso da Largo Goldoni e a piazza del Popolo.