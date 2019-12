"Sono stato rapito", diviso tra due donne picchia la ex e simula sequestro con la fidanzata

"Sono stato rapito dalla mia ex, mi ha picchiato insieme ad altre persone e mi hanno chiuso in un posto che non conosco. Chiama la polizia". Così una donna si è presentata dopo aver ricevuto questa telefonata negli uffici del Commissariato di Ostia, diretto da Eugenio Ferraro, denunciando il sequestro del suo fidanzato.

La giovane infatti, ha raccontato agli investigatori di aver ricevuto una telefonata dal suo ragazzo con la quale, vittima di sequestro di persona, la implorava di chiamare la Polizia. In particolare l’uomo le avrebbe riferito di essere stato rapito dalla sua ex, una donna della Costa d’Avorio che, dopo averlo picchiato insieme ad alcuni complici, lo avrebbe condotto in un luogo sconosciuto.

Immediatamente sono scattate le ricerche del ragazzo. Le indagini, avviate dagli agenti del commissariato insieme agli agenti del Reparto Volanti, effettuate anche attraverso la geo localizzazione del cellulare della presunta vittima, hanno permesso di rintracciarla ad Anzio.

Qui i poliziotti, dopo essersi sincerati sulle condizioni dell’uomo, hanno scoperto che lo stesso non era stato affatto sequestrato.

L’uomo infatti ha confessato di aver avuto una storia con una donna ivoriana e di averla lasciata mentre questa si trovava in vacanza, intraprendendo una nuova relazione con l’attuale fidanzata.

Quando la donna straniera, ha fatto rientro in Italia, ha incontrato il suo ex e tra i due è nata una violenta lite durante la quale quest’ultima è stata picchiata dall’uomo. Nella circostanza, quest’ultimo, non sapendo come giustificare la sua assenza con l’attuale compagna, ha simulato un sequestro di persona.

Al termine degli accertamenti, l’uomo, è stato denunciato per lesioni e procurato allarme.