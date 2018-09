Travestito da postino rapina farmacie, poi la fuga a bordo dello scooter delle Poste rubato

Il piano era collaudato. Prima ha rubato un motorino delle Poste Italiane, con tanto di pettorina catarifrangente e casco ufficiale, poi è passato all'azione rapinando farmacie. Ad interrompere il suo piano criminale gli agenti della Polizia del Reparto Volanti.

Alle 11 di ieri, l'uomo, 32enne romano, il colpo. Il falso postino è entrato nella farmacia di via dei Monti Tiburtini 528, ha estratto una pistola che aveva con se e dopo aver minacciato i dipendenti si è fatto consegnare l'incasso, circa 400 euro.

Quindi la fuga a bordo del scooter delle Poste. Sul posto gli agenti delle Volanti della Polizia allertati da dipendenti della farmacia che, durante la rapina, erano riusciti ad attivare l'allarme direttamente collegato con la Sala Operativa, attraverso il sistema 'Secur Shop', il video allarme antirapina nato dal Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell’Interno e diverse Associazioni di categoria, tra cui anche Federfarma, dando la possibilità di intervenire tempestivamente alle forze dell'ordine in tempo "reale".

L'inseguimento, andato in scena, si è interrotto tra viale Libia e piazza Gimma quando il rapinatore si è sciantato contro un'auto in sosta e per ben due volte la volante della Polizia che lo seguiva.

Caduto a terra, nonostante l'inutile resistenza, il rapinatore è stato immobilizzato. A seguito di perquisizione personale è stata rinvenuta sia la refurtiva, restituita alla farmacia, che la pistola, una scacciacani senza tappo rosso.

L'uomo, condotto negli uffici del commissariato Vescovio, a seguito di ulteriori indagini, è stato anche riconosciuto come l'autore materiale di una rapina simile avvenuta, con le stesse modalità ed abiti, nella giornata di martedì scorso sempre ai danni di una farmacia a piazza Sempione

Il motorino delle Poste, invece, è risultato rubato ai danni di un postino durante la sua attività lavorativa. Dopo gli accertamenti di rito, il 32enne è stato accompagnato in carcere a disposizione dell'Autorità Giudiziaria procedente per i reati di rapina aggravata dall'uso delle armi e ricettazione.

