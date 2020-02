Autista Ncc simula furto della Mercedes, ma la stavano smontando all'autodemolitore

Ha simulato il furto dell'auto con la quale prestava servizio come Ncc (Noleggio con conducente) ma in realtà la sua Mercedes classe E 250 SW era in un autodemolitore dove un meccanico la stava facendo sparire. A scorprire lo stratagemma gli agenti del Commissariato di Torpignattara, diretto Giuseppe Amoruso, intervenuti in uno 'sfascio' di via degli Angeli, dove hanno sorpreso un cittadino straniero intento a smontare l'auto di provenienza furtiva.

In seguito ad indagini, gli investigatori della Polizia di Stato hanno accertato che il proprietario del Mercedes, un autista Ncc, ne aveva simulato il furto in seguito ad un danno meccanico ingente, presentando richiesta di risarcimento alla propria assicurazione.

Il veicolo era stato fatto transitare prima in diverse officine per poi giungere a bordo di un carroattrezzi presso il deposito in argomento.

La tempestiva attività di indagine ha permesso di scoprire una vera organizzazione composta da sei persone tutte poi indagate, a vario titolo, per simulazione di reato, ricettazione e truffa.

La titolare del deposito è stata inoltre deferita all’Autorità Giudiziaria per mancanza di autorizzazione per lo smaltimento e stoccaggio di materiali speciali mentre il deposito è stato sottoposto a sequestro preventivo.

Sono in corso ulteriori attività di indagine al fine di ricostruire la provenienza degli ulteriori veicoli presenti nel deposito e le violazioni ambientali.