Finti poliziotti truffano turisti, inseguimento in centro: un arresto e due ricercati

Nel cuore di Roma truffa ai danni di due malcapitati turisti. Ad ingannare i cittadini iraniani in viaggio nella Capitale tre uomini che, avvicinandoli, hanno mostrato loro un tesserino con placca dorata e, qualificandosi come poliziotti, hanno proceduto ad un vero e proprio controllo. L'accaduto in via Emanuele Filiberto.

Alla richiesta di mostrare i documenti e gli averi in loro possesso, i due turisti hanno consegnato ai finti rappresentanti delle forze dell’ordine anche un ingente quantitativo di denaro contante: circa 10.000 euro.

Fingendo una breve verifica sui soldi, gli impostori ne hanno poi restituito solo la metà. Subito accortisi della mancanza e realizzando che stavano subendo una truffa, i due turisti si sono messi ad urlare nel bel mezzo della strada attirando l’attenzione di una pattuglia della Polizia Penitenziaria e degli agenti del commissariato Trevi-Campo Marzio.

Fuggiti in direzioni diverse, due dei 3 sono riusciti a dileguarsi, mentre C.A. – queste le iniziali dell’uomo arrestato - è stato raggiunto dopo un breve inseguimento per le vie del centro. Perquisito è stato trovato in possesso di 2500 euro in contanti appena sottratti.

Il denaro recuperato è stato subito restituito ai legittimi possessori, per il malvivente sono scattate le manette. Il suo finto tesserino è stato sequestrato. In corso le indagini degli investigatori del commissariato per individuare anche gli altri due finti poliziotti.