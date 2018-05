Juve e Milan si giocano la Coppa Italia a Roma: cambia la viabilità

Roma è pronta ad ospitare la finale di Coppa Italia mercoledì 9 maggio alle 21. Dodici ore prima, nelle strade non lontano dal Foro Italico, scatteranno i provvedimenti di rimozione dei veicoli. Entro le 9 dovrà essere completato lo sgombero su lungotevere della Vittoria, lungotevere Oberdan, piazza del Fante e piazza Monte Grappa. Il Lungotevere sarà poi destinata al parcheggio dei pullman dei tifosi bianconeri.

Entro le 14, le rimozioni di veicoli interesseranno un'altra area destinata agli juventini: piazzale Clodio, lo spazio tra viale Flacone e Borsellino e via del Casale Strozzi e largo Livatino. Viale dello Stadio Flaminio, piazzale Ankara, viale Coubertin e piazzale dello Stadio Flaminio, insieme con l'area Tor di Quinto, saranno invece destinate alla tifoseria milanista: tutte strade che dovranno essere libere dalla sosta di veicoli entro le 14.

Per consentire il transito dei pedoni in sicurezza dalle 17 sarà chiuso il Ponte Duca d'Aosta. Con l'obiettivo di organizzare al meglio gli spostamenti dei tifosi dalle aree di parcheggio, dalla Questura arriva la richiesta di potenziare il trasporto pubblico sulle direttrici Flaminio-Mancini e Clodio-Olimpico. Dovranno però essere disattivate alcune fermate dei bus sul lungotevere Diaz e Cadorna.



Dalle 9 di mercoledì scatteranno anche le misure a protezione di alcuni monumenti del centro storico. Per raggiungere l'area del Foro Italico e dell'Olimpico con il trasporto pubblico, questo è l'elenco dei collegamenti:



tram 2, che viaggia da piazzale Flaminio (stazione Flaminio metro A) a piazza Mancini, linee di bus 23 (da via Pincherle), 31 (da Laurentina-metro B), 32 (da piazza Risorgimento), 69 (largo Pugliese), 70 (da via Giolitti), 200 (dalla stazione Prima Porta), 201 (dalla Cassia), 226 (da Grottarossa), 280 (dalla stazione Ostiense), 301 (da Grottarossa), 446 (da circonvallazione Cornelia), 628 (da via Cesare Baronio), 910 (da Termini) e 911 (San Filippo Neri). Per il viaggio di ritorno, di notte, si aggiungono i collegamenti n24 e n25.