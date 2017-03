Garbatella: filo spinato e fantocci della polizia sul Ponte Spizzichino

Quattrocento agenti per le attività di controllo del territorio e per prevenire eventuali interruzioni del traffico veicolare, garantendo la circolazione. Anche la Polizia Locale è impegnata nel dispositivo di sicurezza per il sessantesimo anniversario dei Trattati di Roma.

La direzione della predisposizione servizi operativi, coordinata dal dottor Antonio Di Maggio, Vicecomandante del Corpo, oltre ai presidi dei numerosi varchi ha predisposto servizi di osservazione, pattugliamento e prevenzione, in modo da rinvenire e bonificare le strade da qualsiasi oggetto eventualmente utilizzabile per offendere o per bloccare le strade.

Alle 8,30 di questa mattina, alcune pattuglie impegnate su questi controlli si sono imbattute in un blocco stradale posizionato da ignoti sulle carreggiate del ponte Settimia Spizzichino (alla Garbatella). Gli ostacoli alle circolaziona consistevano in diversi rotoli di filo spinato, sagome raffiguranti agenti di polizia, finti cartelli stradali, nonchè volantini e manifesti di protesta. Il tutto attribuito ad una sedicente associazione al vaglio degli investigatori.

Pattugliamenti sono in corso nell'area della Garbatella, poichè alcuni testimoni hanno riferito della presenza di una trentina di persone con volti celati da passamontagna, che si sono dati alla fuga alla vista delle pattuglie.

Al momento i materiali con i quali la strada era stata bloccata sono stati posti in sequestro presso il Comando Generale a via della Consolazione.

Alle 11.30 poi agenti della Polizia Locale in servizio di pattugliamento lungo i percorsi dei cortei hanno rinvenuto in via dell'Amba Aradam, celati tra i marciapiedi, 17 pezzi di ghisa, presumibilmente posizionati appositamente da ignoti. I pezzi di metallo, abbastanza pesanti, avrebbero potuto essere utilizzati come corpi contundenti a scopo di offesa.