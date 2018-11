Picchiano il figlio di 11 anni dopo una lite: lui scappa a casa di un amico e chiede aiuto

Maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Questa l'accusa mossa ad una coppia di 45 e 44 anni. A denunciarli i Carabinieri della Stazione di Casal Palocco che hanno ricostruito i fatto dopo essere intervenuti nell'abitazione della coppia a seguito di una lite in famiglia nel corso della quale i due, per motivi ancora in corso di accertamento, hanno aggredito violentemente il proprio figlio minore di 11 anni.



Il giovane, che si era rifugiato a casa di un coetaneo, ha riportato numerose lesioni ed è stato accompagnato presso l'ospedale Grassi di Ostia, dove è stato medicato e giudicato guaribile in 10 giorni.