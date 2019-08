Torna a casa ubriaco e picchia l'anziana madre

Maltrattamenti fisici e psicologici. Vittima del figlio un'anziana madre. Sono poi stati i Carabinieri della Stazione di Montelibretti hanno arrestato, in flagranza di reato, un 58enne del luogo, per maltrattamenti in famiglia nei confronti dell’anziana madre e oltraggio a Pubblico Ufficiale.

Allertati da una chiamata al 112, i militari sono intervenuti all’interno del centro militare di equitazione di Montelibretti, dove hanno soccorso un’anziana donna che era stata picchiata poco prima dal figlio convivente, rientrato a casa in stato di ubriachezza, senza tuttavia riportare lesioni gravi.

La donna ha riferito ai militari che già da tempo subiva maltrattamenti fisici e psicologici da parte del figlio, che rientra spesso a casa ubriaco. All’arrivo dei Carabinieri l’uomo ha inveito anche contro di loro, ingiuriandoli. Dopo l’arresto è stato condotto presso la casa circondariale di Roma Rebibbia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Tivoli.