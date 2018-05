Fidene e Tufello: blitz antidroga, cinque arresti. Sequestrate 7200 dosi

Da Fidene al Tufello. Continuano le operazione antidroga della Polizia che ha portato all'arresto di cinque persone e al sequestro di 7200 dosi di droga. E proprio a Fidene i Falchi hanno sequestrato 1.200 dosi di cocaina, materiale per il loro confezionamento e denaro contante, il tutto abilmente nascosto all’interno di più vani ricavati artigianalmente nel cruscotto dell'auto condotta da un pregiudicato rumeno.

Anche il Tufello è stato passato al setaccio dagli investigatori della Sesta Sezione, che hanno tratto in arresto due italiani ed un cittadino libico, tutti con precedenti di polizia, colti nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, rinvenendo e sequestrando oltre 1.000 dosi di cocaina, che i malviventi avevano occultato in una buca scavata in un giardino condominiale ubicato vicino alla piazza di spaccio.

In arresto, infine, è finito anche un libico, che sottoposto ad un controllo è stato trovato in possesso di un ingente quantitativo di marijuana che, al dettaglio, avrebbe fruttato 5.000 dosi di stupefacente.