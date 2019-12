Abusivismo commerciale: nel periodo natalizio sequestrati 20mila prodotti

Dalle vie e piazze del Centro Storico a San Pietro, l’attività di contrasto all’abusivismo commerciale prosegue senza sosta anche nel periodo natalizio. In occasione delle festività la Polizia Locale di Roma Capitale ha anche potenziato la vigilanza nelle aree a maggior richiamo commerciale.

Sequestrati 20mila articoli

In poche settimane, gli agenti del gruppo I “Centro”, insieme alle unità speciali di Sicurezza Urbana ed ai motociclisti del Pronto Intervento Centro Storico (PICS) hanno sequestrato circa 20mila articoli. Circa un migliaio sono risultate essere le merci contraffatte, come portafogli, cinture, borse e capi d’abbigliamento con i marchi, falsi, di prestigiose griffe della moda. Per questo genere di prodotti è stato avviato un sequestro penale.

Ritirati anche i prodotti non a norma

Nel corso dell’attività di contrasto, sono state tolte dal mercato illegale anche oggetti d’abbigliamento, occhiali, ombrelli, accessori di telefonia, bevande, prodotti di bigiotteria. Gli agenti non hanno mancato di sequestrare anche giocattoli, souvenir ed oggetti in tema natalizio. In generale quindi, oltre alle merci contraffatte, sono state sequestrate anche quelle considerate dannose per i clienti, anche per la qualità scadente del materiale, evidentemente non a norma, con le quali erano state costruite.

Il Daspo ai venditori abusivi

La stretta sui controlli ha portato anche il fermo di oltre 50 venditori abusivi. Per loro, durante i controlli, sono scattate le procedure di fotosegnalamento e sono di conseguenza stati avviati gli accertamenti per verificare la regolarità delle loro posizione sul territorio nazionale. In molti casi è stata quindi applicata la misura del Daspo.