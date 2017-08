Ferragosto: alcol vietato a Fiumicino, scatta l'ordinanza del sindaco

Alcol vietato a Fiumicino per Ferragosto. E' quanto deciso dal sindaco Esterino Montino che ha emanato un'ordinanza fino al 15 agosto. Il tutto anche per agevolare la tradizionale festa patronale in onore della Madonna Santissima Assunta.

Dalle ore 17 fino al termine dell'evento il sindaco di Fiumicino ha vietato "agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, agli esercizi commerciali su area privata, agli esercizi per il commercio e la somministrazione su aree pubbliche, alle attività artigianali, site nel centro storico di Fiumicino e più precisamente nel quadrante ricompreso tra le vie di Torre Clementina, delle Ombrine, della Foce Micina e del Canale, la vendita con asporto, mediante contenitori in vetro, di bevande alcoliche e superalcoliche".

Il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche mediante contenitori in vetro, sarà quindi off limits in tutta l'area adibita allo stazionamento del pubblico. Tra oggi e domani, tuttavia, non mancheranno gli elementi di svago. Dalle 20, in piazza Grassi, ci sarà la cerimonia di chiusura e premiazione della rassegna "Pittura e Scultura, come forme di narrazione del presente" mentre in via di Torre Clementina alle ore 21.30 lo spettacolo dei comici Pablo e Pedro nello spettacolo "Come se fosse".



Martedì 15 agosto, invece, in via di torre Clementina dalle ore 21.30 il comico, musicista e cantante romano Marco Passiglia si esibirà nello spettacolo "Sbam! Sono fuori di me... e non trovo le chiavi!".