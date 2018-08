Ferragosto 2018: Roma alla prova del meteo, tra feste in piscina e cinema all'aperto. Tutti gli eventi in città

Nonostante il maltempo, che potrebbe rovinare la festa a molti, sono tanti i modi in cui i romani rimasti in città e i turisti che hanno deciso di visitarla in questo momento dell’anno, potranno trascorrere il Ferragosto. Feste in piscina e spettacoli all’aperto, il tradizionale Lungotevere o un rilassante cinema. Anche Roma festeggia il ‘riposo di Augusto’, in onore del primo imperatore romano da cui prende il nome il mese.

Parchi divertimento e feste

Gli amanti delle attrazioni acquatiche non potranno mancare: a Ferragosto Cinecittà World apre le porte. Dalle 15 fino al tramonto DJ Set e animazione nella nuovissima Cinepiscina. E poi c’è Aktium, con le sue barche che precipitano a 70 chilometri orari nella grande piscina e Pompieri, la sfida a colpi di cannonate d’acqua. Per gli amanti della tranquillità, un lettino dove prendere il sole su una spiaggia di sabbia finissima in un’atmosfera anni ’80. Per quanti preferiscono le feste, invece, c’è il Fiumicino Estate il Ferragosto con il suono delle danze popolari del sud con la Festa della Taranta. Da non tralasciare il ricco programma culturale e di intrattenimento del Lungo il Tevere Roma 2018.

Ferragosto tra cinema e comicità

Non mancano, inoltre, gli appuntamenti dedicati al grande schermo. Alla Casa del cinema c’è Questioni di cuore, il film del 2008 di Francesca Archibugi, mentre a Villa Lazzaroni verrà proiettato Oltre la notte. Per chi nei giorni di festa preferisce farsi qualche risata, invece, non resterà deluso. A Fiumicino va in scena lo spettacolo "Antonio Giuliani show".

Ferragosto a Ostia

Per chi preferisce passare il Ferragosto lungo il mare c'è il Ferragosto di Ostia. Un programma ricco di eventi che culmineranno alle 22.30 con i fuochi d'artificio. (TUTTI GLI EVENTI)

Gli eventi dell'estate romana

Ci sono poi gli appuntamenti dell'Estate romana, la manifestazione culturale promossa da Roma Capitale – Assessorato alla Crescita Culturale e realizzata in collaborazione con SIAE (Società Italiana degli Autori e degli Editori) e il supporto nelle attività di comunicazione di Zètema Progetto Cultura. Dagli eventi al Borgo medievale di Ostia Antica alle escursioni urbane, dai concerti al cinema all'aperto un programma da consultare. (TUTTI GLI EVENTI)

Il meteo

La grande incognita di questo Ferragosto romano sarà però il meteo. Sulla capitale le nuovole copriranno il cielo fin dalle prime ore del giorno, ma sarà poco dopo le 13:00, proprio all'ora del pranzo, che cominceranno forti precipitazioni. Con un picco d'intensità dalle 15:00 alle 17:00, queste non termineranno prima delle 20, rischiando di rovinare così tutta la parte centrale della giornata. Temperature tra 21° e 28° gradi.

I trasporti

Per quanto riguarda la rete Atac si manterrà il normale orario della domenica. Metro A, B e C e ferrovia Roma-Lido ultime corse ore 23,30. Attive le linee cimiteriali, linee Express festive e le linee del litorale 07 e 068. Il servizio metropolitano inizierà alle 5.30. Per gli automobilisti, invece, i varchi Ztl saranno aperti per la giornata di Ferragosto.

Raccolta rifiuti

Per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti Ama assicura la sua presenza sul territorio anche nella giornata di Ferragosto. Come si legge in una nota, “saranno infatti garantiti i consueti turni lavorativi previsti per i giorni festivi nel corso delle 24 ore (mattina, pomeriggio, sera e notte). Il personale dell’Azienda, quindi, effettuerà le principali attività di spazzamento e raccolta rifiuti. Garantiti anche i presidi di pulizia fissi istituiti nelle vie e nelle piazze nevralgiche del Centro Storico e nelle altre aree maggiormente frequentate. Assicurati anche i servizi di raccolta differenziata presso le attività balneari del litorale di Ostia, oltre alle operazioni di spazzamento e pulizia di strade e marciapiedi dei lungomare e delle aree pedonali, incluso il Pontile. I Centri di raccolta per il conferimento differenziato dei rifiuti ingombranti e gli uffici Tari rimarranno chiusi solo mercoledì 15 agosto.

Controlli delle forze dell'ordine

Come ogni anno, a Ferragosto non calerà l'attenzione delle forze dell'ordine. Polizia e Carabinieri hanno infatti previsto un vasto spiegamento di uomini e di mezzi per pattugliare il territorio. Particolare attenzione verrà posta al contrato dei furti notturni in appartamento e delle rapine. Controlli anche alla circolazione stradale con numerosi posti di controllo. Non mancheranno i controlli sul litorale romano tra Ostia e Fiumicino. A Fiumicino predisposto il piano sicurezza in vista della tradizionale Processione a mare dell'Assunta.

Cimiteri aperti

I Cimiteri Capitolini saranno aperti anche a Ferragosto, con questi orari: dalle 7.30 alle 19 i Cimiteri Verano, Flaminio, Laurentino, Ostia Antica e San Vittorino. Al cimitero Verano sarà consentito l’accesso veicolare (con l’esclusione dei motoveicoli). I Cimiteri di Cesano, Isola Farnese, S. Maria di Galeria, Castel di Guido, Maccarese, S. Maria del Carmine (Parrocchietta) saranno invece aperti dalle 8 alle 13. Nel giorno di Ferragosto non saranno in servizio l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) e il Call Center dei Cimiteri Capitolini.