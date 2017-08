Ferragosto con la comunità di Sant'Egidio: festa con rifugiati, anziani e senza fissa dimora

Pranzo e festa di Ferragosto a partire dalle 13:00 ed una comerata nel pomeriggio del 16 di agosto. E' quanto in programma alla mensa dei poveri di via Dandolo. Sono solo due fra le tante iniziative di solidarietà promosse dalla comunità di Sant'Egidio in questo tempo, che non è solo di vacanza, ma anche di impegno nei giorni in cui chi vive da solo è più solo. Ovunque la comunità é presente in Italia sono in corso iniziative di solidarietà con chi ha bisogno.

Pranzo di Ferragosto alla mensa dei poveri

A Roma é aperta la mensa di via Dandolo, proseguono le 'cene itineranti' nelle stazioni e in tutti quei luoghi, nel centro e nella periferia della città, dove vivono le persone senza dimora. Anzi, in questo periodo, il servizio si arricchisce di nuove presenze: sono in aumento, migliaia da tutta Italia, a trascorrere come volontari a Roma e in altre città un periodo di vacanze con la comunità, per incontrare i poveri e dare un mano.

"Viva gli anziani"

Ma oltre ai senza dimora cresce durante l'estate la presenza e l'amicizia di Sant'Egidio con gli anziani rimasti soli nelle loro case come nei tanti istituti in cui la comunità li visita durante tutto l'anno. In particolare il programma 'Viva gli Anziani!', attivo per tutti gli anziani ultraottantenni, ha intensificato la sua presenza durante il periodo estivo durante l'emergenza caldo, ma anche in questi giorni in cui le città si svuotano.

Ferragosto di solidarietà

E poi, in uno speciale Ferragosto di solidarietà, l'amicizia si allarga agli immigrati 'nuovi europei', ai profughi arrivati con i corridoi umanitari, alle famiglie Rom. Con i quali si fa festa, si allontana la solitudine e si mostra il volto migliore di un'Italia che non dimentica i più poveri.