Ferragosto 2017: Roma blindata punta sulla cultura. Tutti gli eventi in città

Dagli spettacoli all’aperto alle feste in spiaggia. Mostre, sagre e passeggiate nei siti archeologici in una città blindata dove i servizi sono garantiti ma con alcune eccezioni. E’ così che Roma festeggia il Ferragosto, il “riposo di Augusto”, in onore di Ottaviano Augusto, primo imperatore romano da cui il mese prende il nome, appunto.

Spettacoli, magia e fuochi d'artificio

Non c’è che l’imbarazzo della scelta: ampia e variegata l’offerta per chi oggi ha deciso di restare in città. Una miscela di spettacolo e archeologia è offerta da “I viaggi nell'antica Roma” a cura di Piero Angela e Paco Lanciano con due emozionanti tappe al Foro di Augusto e al Foro di Cesare. Il divertimento è assicurato a Cinecittà World tra fontane “danzanti”, attrazioni acquatiche e spazi per rilassarsi con gli amici. Non è tutto. Nell’ambito della rassegna che propone film all’aperto nella splendida cornice di Villa Borghese, la proiezione del capolavoro “Segreti e bugie”. E come potrebbe mancare la festa in un castello? A Nerola tra dj e fuochi di mezzanotte per un vero tributo all’estate.

Dai musei capitolini all'Ara Pacis: ecco cosa vedere

Musei aperti in città per la giornata di oggi. Ai musei capitolini è possibile ammirare la Madonna del Pintoricchio mentre al museo dell’Ara Pacis la mostra dal titolo “Spartaco, schiavi e padroni a Roma”. Sempre nel centro città la mostra “I fori dopo i fori” allestita all’interno dei mercati di Traiano lungo via dei Fori. C’è CONTATTO invece al piano terra del palazzo Braschi dove sono esposte quattro opere pittoriche in forma di rilievo che danno la sensazione di un’opera bidimensionale. Alla Galleria di Arte Moderna un salto nella storia per ammirare le opere della prima metà del ‘900 di dodici dei più importanti interpreti del periodo. Tante anche le opere esposte al museo di Roma in Trastevere come al museo napoleonico o alla centrale Montemartini.

Trasporti pubblici e ztl, tutto quello che c'è da sapere

I mezzi pubblici dell’intera rete bus, filobus, tram, metropolitana e ferrovia rispettano gli orari della domenica. Ultima corsa metro A-B ore 23.30 e ultima corsa metro C ore 20.30. Apertura alle 5:30. Resta sempre interrotta la tratta della linea A nella compresa tra Termini e Arco di Travertino, servita dai bus sostitutivi. Le zone a traffico limitato restano invariate rispetto a quelle in vigore per l’intero mese di agosto. Restano aperte le biglietterie Spagna, Termini, Ottaviano, Piramide dalle ore 8 alle ore 20. E’ possibile consultare qui gli orari di tutte le biglietterie del trasporto pubblico. Anche per i parcheggi sono in vigore gli orari della domenica.

Sicurezza a Roma, incremento delle pattuglie e elicotteri

E’ una città blindata oggi Roma con controlli intensificati non solo tra le strade centrali ma anche sul litorale. Ad incrementare la sicurezza anche elicotteri in cielo, pattuglie tra Ostia e i Castelli Romani e militari in servizio durante le ore della movida. Pattuglie a cavallo nella zona di Castel Fusano per controlli antipiromani, tante anche le pattuglie impegnate a creare un filo diretto con le fasce deboli, come gli anziani ad esempio. Intensificati anche i controlli su strade in particolare nelle ore notturne per contrastare forme di criminalità diffusa. Presenti i servizi per contrastare i borseggiatori e maggiore controllo nelle zone della movida. Inoltre, anche oggi i circa 4000 soldati impegnati nell'operazione "Strade Sicure" pattugliano la capitale.

Raccolta rifiuti e cimiteri aperti

Sono garantiti i principali servizi messi in campo dall'azienda Ama. I turni sono quelli previsti per i giorni festivi quindi mattina, pomeriggio, sera e notte. Gli operatori dell'Ama saranno impegnati nelle principali attività di spazzamento e raccolta rifiuti. Chiusi per la sola giornata di oggi i centri di raccolta, assicurati invece i presidi di pulizia fissi nei punti nevralgici della città. I cimiteri capitolini restano aperti dalle ore 7.30 alle ore 19.00.

Ordinanza antialcol a Fiumicino

Restrizioni a Fiumicino in occasione della giornata di Ferragosto. Il sindaco Montino ha emanato un'ordinanza per regolamentare l'utilizzo delle bevande alcoliche. Dalle ore 17.00 fino al termine della festa patronale in onore della Madonna Santissima Assunta, il sindaco di Fiumicino ha vietato "agli esercizi la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, agli esercizi commerciali su area privata, agli esercizi per il commercio e la somministrazione su aree pubbliche, alle attività artigianali, site nel centro storico di Fiumicino e più precisamente nel quadrante ricompreso tra le vie di Torre Clementina, delle Ombrine, della Foce Micina e del Canale, la vendita con asporto, mediante contenitori in vetro, di bevande alcoliche e superalcoliche".

Divieto di falò sulle spiagge di Torvaianica e Pomezia

Sono vietati i "fuochi liberi" sulle spiagge di Torvaianica e Pomezia per la notte di lunedì 14 agosto. A stabilirlo un'ordinanza del sindaco Fucci. "Chiedo a tutti i concittadini e ai turisti di godersi la notte di Ferragosto rispettando le nostre spiagge che con tanta cura abbiamo riqualificato, sistemato e attrezzato - ha comunicato il primo cittadino di Pomezia - i falò sulla spiaggia sono vietati ed è rischioso, soprattutto in questo periodo, accendere fuochi in luoghi pubblici che non siano debitamente attrezzati".

Ferragosto con la comunità di Sant'Egidio

Rifugiati, anziani e senza fissa dimora. La comunità di Sant'Egidio non li ha dimenticati e per il 16 agosto è stato organizzato un pranzo alla mensa dei poveri in via Dandolo a partire dalle ore 13.00. Un momento di festa per tutti che culminerà con una cocomerata nel pomeriggio.