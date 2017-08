Ferragosto 2017: "Strade Sicure" con i soldati dell'Esercito a presidiare la Capitale

Presidieranno la Capitale anche il giorno di Ferragosto. Sono i circa 4000 soldati dell'Esercito Italiano impegnati da tempo nella Operazione "Strade Sicure". A loro ed alle loro famiglie il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d'Armata Danilo Errico, rivolge il proprio ringraziamento e plauso per i sacrifici, la dedizione, il senso di responsabilità e la professionalità con cui affrontano, anche in questi giorni, il proprio compito.

Operazione Strade Sicure

Sono in totale settemila i militari (compresi i 4mila dislocati nell'Urbe) che presidiano il territorio, in concorso alle Forze dell’Ordine, nell’ambito dell’Operazione Strade Sicure, contribuendo alla sicurezza della popolazione. Dall’inizio dell’Operazione, il 4 agosto 2008, hanno consentito l’arresto di oltre 15.500 persone di cui 280 dall’inizio dell’anno, ne hanno controllato e identificato quasi 2.930.000, circa 290.000 solo quest’anno e sequestrato oltre 2,2 tonnellate di sostanze stupefacenti, oltre 30 kg nell’anno corrente.





Campagna anticendio boschiva

A questi 11.000 soldati si aggiungono altri 7.000 che si trovano in stato di prontezza per esigenze nazionali e di coalizioni internazionali, per un totale di 18.000 militari. Tra questi, particolarmente attivi in questo periodo sono gli assetti dell’Aviazione dell’Esercito che in concorso alla Protezione Civile, sono impegnati nella campagna antincendio boschiva. Ad oggi, gli elicotteri dell’Esercito hanno effettuato oltre 1.200 lanci di acqua per un totale di circa 2.800.000 litri e oltre 200 ore di volo.