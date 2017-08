Ferragosto sicuro: ladri e rapinatori nel mirino dei carabinieri, cento arresti in 48 ore

Sono oltre 100 gli arresti eseguiti, da venerdì scorso, dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, nell’ambito dell’operazione “Ferragosto Sicuro” che prevede l’intensificazione dei servizi di controllo in occasione del ponte di Ferragosto. Nonostante il progressivo svuotamento delle città, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma stanno portando avanti a pieno ritmo i servizi di prevenzione e controllo del territorio nella Capitale così come in tutto il territorio della Provincia.

Ferragosto sicuro

La finalità della costante e massiccia presenza di Carabinieri nelle aree urbane è quella di fornire una continua, tempestiva ed efficace assistenza a quanti - cittadini e turisti - dovessero trovarsi in difficoltà, nonché prevenire e contrastare i reati tipici di questo periodo, in particolare quelli predatori. Dall’inizio del fine settimana sono stati eseguiti oltre 100 arresti. I reati perseguiti vanno, principalmente, dal furto alla rapina, dallo spaccio di stupefacenti alle molestie, dalla rissa ai maltrattamenti in famiglia.

Emergenza incendi

L’arresto di un piromane di 18 anni, nella giornata di sabato, che aveva dato fuoco a delle sterpaglie, ai margini della pista ciclabile che costeggia la Variante all’altezza della rotonda del Centro Commerciale di Monterotondo, testimonia il livello di attenzione dei Carabinieri impiegati nei servizi di controllo antipiromani.



Sicurezza stradale

Non meno importanti le quotidiane attività di prevenzione in favore della sicurezza stradale: negli ultimi tre giorni, infatti, sono state oltre 3000 le persone e circa 1500 i veicoli controllati dai Carabinieri lungo le principali arterie stradali della Capitale e della Provincia.