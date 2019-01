Morte Fernando Aiuti: per la Procura c'è ipotesi suicidio, disposta autopsia

Sulla morte dell'immunologo Fernando Aiuti, trovato senza vita il 9 gennaio all'ospedale capitolino Agostino Gemelli, la Procura di Roma, in attesa di una relazione da parte della Polizia scientifica, ha aperto un fascicolo. L'ipotesi prevalente in Procura è che si tratti di suicidio.

A far propendere per questa tesi sarebbero le pantofole lasciate sul gradino del quarto piano, come l'assenza di tracce ematiche o di altro genere su balaustre e rampe che possano indicare un tentativo di aggrapparsi durante la caduta.

Aiuti, secondo quanto accertato, è caduto dalla tromba delle scale dal quarto piano del reparto di medicina generale, dove era ricoverato, facendo un volo di una decina di metri.

Il pm Laura Condemi, che ha compiuto un sopralluogo sul posto per i primissimi accertamenti, ha ascoltato i responsabili della sezione dove Aiuti era ricoverato per curare una grave cardiopatia e ha disposto l'autopsia.

Sarà il professor Costantino Ciallella dell'Università La Sapienza a verificare con l'autopsia, oltre alla causa del decesso, se Aiuti avesse assunto un farmaco o se abbia avuto un malore.