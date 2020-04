Fermati in strada con la "droga dei Kamikaze": due uomini e una donna finiscono nei guai

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro hanno arrestato un 46enne, originario delle Filippine ma residente a Roma, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Segnalato, quale assuntore, all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma un 51enne romano che aveva acquistato poco prima una dose di shaboo e denunciati altri due cittadini delle Filippine, un 53enne senza fissa dimora e una 30enne con precedenti, trovati in possesso di altre dosi di shaboo in una stanza dove l’arrestato dimorava.

I militari avevano notato il 46enne aggirarsi con fare sospetto in via della Stazione di San Pietro e quando lo hanno fermato per un controllo, nelle sue tasche hanno trovato alcuni involucri contenenti 4 grammi di shaboo.

In una stanza di uno stabile, poco distante, di cui il 46enne aveva la disponibilità, in un suo zaino, i militari hanno rinvenuto bilancini di precisione, materiale per il confezionamento in dosi e denaro contante, ritenuto provento dello spaccio.

Nello stesso luogo i Carabinieri hanno trovato il 51enne italiano che è stato segnalato al Prefetto e gli altri due cittadini filippini che sono stati denunciati a piede libero per detenzione di sostanze stupefacenti.

L’arrestato è stato accompagnato presso la sua reale abitazione, in via della Cava Aurelia, dove è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.