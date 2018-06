Ostia, poggia il piede su un chiodo mentre passeggia: ancora un ferito sulle spiagge della vergogna

Da una scheggia di vetro a un chiodo rugginoso. Un altro incidente per un bagnante nello spiaggia libera ex Amanusa di Ostia. Altro che nuova estate a Cinque Stelle. Quella porzione di arenile pubblico - a marzo liberato dagli abusi - che doveva fare da bandiera al nuovo corso grillino per il mare di Roma, è ancora una distesa di detriti e immondizia. Ieri un uomo si è ferito un piede poggiandolo sopra un grosso chiodo che spuntava dalla passarella che attraversa la spiaggia. Una scena quasi identica a quella del 1 maggio, quando all'indomani dell'ordinanza della sindaca Raggi per l'estate alle porte, un altro ragazzo si tagliava un piede poggiando la pianta su un pezzo di vetro.

Spiagge pubbliche che ancora versano in condizioni di estremo degrado. Rifiuti, pericolosi assi di legno e oggetti contudenti sono rimasti lì dopo l'abbattimento della struttura tre mesi fa. E il bando per la pulizia degli arenili non è ancora stato assegnato. Nelle stesse condizioni dell'ex Amanusa ci sono anche gli altri ex chioschi storici di Ostia: La Spiaggetta, trasformata in un ammasso di assi di legno rotti e chiodi arrugginiti e l'ex Happy Surf, vicino al Porto. E i Cinque Stelle che tanto avevano promesso sulla riqualificazione del litorale e delle sue distese di sabbia, sono al centro di attacchi trasversali da parte delle opposizioni.

Gli esponenti di Forza Italia Davide Bordoni, coordinatore romano e capogruppo capitolino, e Mariacristina Masi, coordinatore e capogruppo municipale, hanno minacciato un esposto in Procura "per evitare che qualcuno si faccia male". Mentre Athos De Luca, ex candidato presidente Pd, parla di "senza fissa dimora e di una tendopoli realizzata a La Spiaggetta con i resti della demolizione".

Insomma, nonostante i proclami non sembra essersi smosso molto nel segno della riqualificazione delle spiagge pubbliche. Mentre i bagnanti continuano a ferirsi tra vetri e chiodi chi pensa alla manutenzione sono gli ex bagnini. Così Alessandro, volontario della Croce Rossa, denuncia su Facebook: "Le passerelle le abbiamo messe in sicurezza noi, del X municipio neanche l'ombra".