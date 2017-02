Dieci colpi di pistola contro la Fiat 500: ferito 28enne di Fonte Nuova, indagano i carabinieri

Dieci colpi di pistola contro l'auto nella quale viaggiava, con uno che lo ha ferito al gluteo sinistro. Ad essere operato all'ospedale Sant'Andrea dopo essersi presentato da solo alla clinica Nomentana Hospital di Fonte Nuova, un 28enne residente nello stesso Comune Nomentano. E' accaduto poco prima delle 20:00 di ieri 16 febbraio. Poi il trasporto al nosocomio di Grottarossa dove il personale medico ha estratto la pallottola dal corpo del giovane, ancora ricoverato ‌in ospedale ma non in pericolo di vita.

IL RACCONTO AI CARABINIERI - Allertate le forze dell'ordine sulla presenza di un giovane ferito con un colpo di arma da fuoco, lo stesso è stato ascoltato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile Operativo della Compagnia di Monterotondo. Ai miltari l'uomo ha poi riferito di essere stato avvicinato, mentre si trovava a bordo della propria vettura, da due uomini a bordo di una moto. Con il volto travisato dai caschi i due avrebbero fatto fuoco, ferendo il giovane, già conosciuto alle forze dell'ordine, al gluteo.

DIECI COLPI CONTRO LA FIAT 500 - Raccolta la testimonianza della vittima i carabinieri diretti dal capitano Salvatore Ferraro hanno poi svolto accertamenti sulla vettura con la quale il giovane si è recato al Nomentana Hospitale ed hanno trovato 10 fori sulla fiancata destra della Fiat 500 del 28enne, compatibili con dei colpi di pistola. Il veicolo è stato poi sequestrato. Sul caso indagano i militari della Compagnia eretina che al momento non escludono nessuna ipotesi investigativa.