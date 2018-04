Ferito alla gamba con la motosega: stava potando un albero in un giardino condominiale

E' un cittadino georgiano di 33 anni il lavoratore che si è ferito ad una gamba con una motosega nella zona di San Basilio. L'incidente sul lavoro è avvenuto intorno alle 17:00 di ieri 11 aprile in un giardino condominiale di via Casal Tidei. Impegnato per conto di una ditta autorizzata in alcuni lavori di potatura di alberi e rami in un condominio della periferia nord est della Capitale il 33enne si è procurato una brutta ferita all'arto inferiore con lo stesso attrezzo da lavoro che stava utilizzando.

Ferito con una motosega a San Basilio

Tutta da accertare la dinamica che ha determinato il ferimento del lavoratore. Impressionante la scena che hanno trovato i colleghi dell'uomo, allertati dalle grida di dolore del 33enne, con l'uomo trovato in una pozza di sangue in terra vicino alla motosega ancora sporca di liquido ematico.

Eliambulanza a San Basilio

In condizioni gravi, ma da quanto si apprende non in pericolo di vita, il lavoratore è stato trasportato in eliambulanza in codice rosso al Policlinico Umberto I. Sul posto per ricostruire l'accaduto ed occuparsi delle indagini gli agenti di polizia del commissariato San Basilio.