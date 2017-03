Finisce con la gamba nel motocoltivatore, ferito elitrasportato in ospedale

Incidente nel primo pomeriggio a Velletri dove un uomo è rimasto incastrato con la gamba nel suo motocoltivatore. L'allerta ai soccorritori da via Capanna Murata, strada di campagna del Comune dei Castelli Romani. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco, arrivati sul posto con una squadra. I pompieri, dopo aver liberato il ferito rimasto incastrato con la gamba nella macchina agricola manuale, hanno affidato l'uomo alle cure del personale del 118 che lo ha trasportato in eliambulanza in ospedale. Ancora da accertare le cause del ferimento.