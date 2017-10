Eur: sparito dopo lite in discoteca, 17enne trovato in strada in gravi condizioni

Giallo all'Eur dove un ragazzo romano di 17 anni ha fatto perdere le proprie tracce dopo essere stato coinvolto in una lite fuori da una discoteca. G.D.C. aveva passato la serata in un locale nella zona dell'Obelisco in compagnia di alcuni amici. Poi la fuga a piedi, da quanto riferito alla polizia, per sfuggire alle violenze di altri avventori del locale notturno.

Sparito 17enne dalla discoteca

Senza documenti e telefono cellulare, lasciati nella giacca che si trovava nel locale dove stava passando la serata, conoscenti e parenti hanno diffuso sui social network un appello per aiutare a ritrovarlo. Disperato l'appello della mamma del ragazzo per avere informazioni sul figlio, con la foto del ragazzo condivisa da migliaia di utenti su facebook per aiutare i familiari nelle ricerche. Stamattina la scoperta, il giovane è stato infatti rintracciato in viale Asia dove è stato trovato ferito in gravi condizioni con segni evidenti di un possibile pestaggio. Poi il trasporto d'urgenza all'ospedale San Camillo dove si trova ora in coma.

Sparito da una discoteca dell'Eur

Un vero e proprio mistero quello che si è consumato tra stanotte e stamattina nella zona della movida del IX Municipio. Secondo quanto si è appreso il 17enne era scappato dalla discoteca di piazzale Guglielmo Marconi inseguito da alcune persone con le quali aveva avuto poco prima una violenta lite. Poi la scomparsa, con coloro che lo inseguivano visti poco dopo tornare indietro per prendere le loro auto ed allontanarsi velocemente dalla zona dell'Obelisco.

Ferito in viale Asia

Immediata è scattata l'allerta ai soccorritori con l'arrivo sul posto degli agenti di polizia del commissariato Esposizione. Ricercato attivamente sia nell'area adiacente alla discoteca che negli ospedali più prossimi a piazzale Marconi (Sant'Eugenio e San Camillo), il 17enne è stato trovato questa mattina nella vicina viale Asia, poco distante dalla Nuvola di Fuksas. Ferito e privo di coscienza è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Camillo dove si trova ora in gravi condizioni.

Indaga la polizia

Immediate sono scattate le indagini degli investigatori di polizia. Ascoltati amici e conoscenti del ragazzo, i poliziotti hanno acquisito le immagini di videosorveglianza dei locali della zona a caccia di elementi utili a ricostruire quanto accaduto. Attivamente ricercati i ragazzi dai quali il 17enne è scappato dopo essere stato coinvolto in una lite.