Metro Cornelia: crolla lastra di marmo in stazione, colpito un uomo. E' grave

Si è staccata e ha centrato in pieno un passeggero in attesa della metro A alla stazione Cornelia. A rimanere gravemente ferito, dopo essere stato colpito sulla testa da una lastra di marmo distaccatasi mentre era fermo in banchina in attesa del treno, un cittadino marocchino di 30 anni. E' accaduto intorno alle 19:00 di domenica 5 agosto, svenuto e privo di coscienza il ferito è stato trasportato in codice rosso all'Aurelia Hospital in gravi condizioni.

Crolla cornicione nella metro Cornelia

Le condizioni del ferito sono migliorate nel corso della nottata, con l'uomo che ha ripreso coscienza, ma si trova ancora all'Aurelia Hospital per tutti gli accertamenti del caso. Secondo quanto si apprende il 30enne è stato colpito sulla nuca da una lastra di marma con il cornicione staccatosi dalla parete verticale della banchina della metro Cornelia.

Ferito alla metro Cornelia

A chiamare i soccorritori un altro passeggero: "Ho sentito un forte rumore mentre scendevo le scale mobili - racconta a RomaToday - poi un grido di dolore. Sono arrivato alla banchina ed ho trovato questa persona ferita, priva di sensi, con una copiosa perdita di sangue dalla testa. Ho chiamato i soccorritori e poi sono arrivati i medici dell'ambulanza e la polizia. Quando lo hanno portato via non parlava ed aveva gli occhi chiusi".

Crollo lastra di marmo nella metro A

Sul posto per accertare l'accaduto sono quindi intervenuti gli agenti della Volanti e del commissariato Borgo di Polizia. Ascoltati i presenti, una decina di passeggeri, sono state acquisite le immagini video per accertare l'accaduto. Il ferito si trova ancora in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche la polizia scientifica.