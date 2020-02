Vento a Roma, crolla albero in strada: un ferito grave

Tragedia sfiorata a Roma dove un uomo è stato colpito dai rami di un albero in viale del Policlinico. È avvenuto intorno alle 19 del 4 febbraio, all'altezza dell'ingresso del Policlinico Umberto I.

Immediati i soccorsi che hanno portato la vittima in ospedale in codice rosso. Sul posto il personale medico del 118, la polizia locale e i vigili del fuoco che hanno estratto la persona da sotto le fronde per affidarla alle cure mediche del personale sanitario.

Nella caduta l'albero ha portato giù anche un gruppo di uccelli che proprio su quella alberatura avevano fatto i loro nidi. Le pattuglie del Gruppo Sapienza della Polizia Locale, intervenute per la messa in sicurezza della strada, hanno chiuso il tratto da viale dell'Università a piazza Girolamo Fabrizio in quanto la via invasa da una distesa di volatili, in parte deceduti.

Gli agenti si sono attivati anche per allertare gli organi competenti affinchè provvedano al recupero degli animali ancora vivi. Non solo, l'albero cadendo ha anche danneggiato due auto parcheggiate.

E in queste ore tante sono le situazioni di criticità. Dalle 16, squadre del comando di Roma stanno intervento nel comune di in provincia, per le forti raffiche di vento.

"Al momento sono stati effettuati circa 40 interventi tra alberi e rami caduti, pali di enti pubblici e insegne. A seguito delle condizioni meteo è stato rafforzato l'impianto di soccorso con altre squadre", fanno sapere da via Genova.

Sessanta in più, invece, gli interventi censiti dalla polizia locale che spiega: "In poco più di un'ora sono stati un centinaio gli interventi delle pattuglie per messa in sicurezza strade e per rilievo di incidenti e danni causati dalle forti raffiche di vento in varie zone della Capitale che hanno provocato caduta di alberi, rami, pali, insegne pubblicitarie. Tra le zone più colpite quelle di via Salaria, via Tiburtina, via Nomentana, ma anche nel quadrante più a sud come Centocelle, Ostiense, Eur e litorale".