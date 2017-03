Porta Portese: precipita ascensore nel palazzo delle Assicurazioni, tre feriti gravi

Tre feriti gravi trasportati in altrettanti ospedali della Capitale. Attimi di paura questa mattina poco dopo le 9:00 al palazzo che ospita la sede di AdiR (Assicurazioni di Roma) in via della Mure Aureliane, nella zona di Porta Portese, dove la cabina di una ascensore si è sganciata con dentro cinque persone ed è precipitata a gran velocità. Delle persone che si trovavano all'interno dell'elevatore due donne ed un uomo hanno riportato alcune fratture agli arti inferiori per poi essere costrette alle cure del Policlinico Universitario Agostino Gemelli e dell'ospedale San Giovanni le donne (di 52 e 63 anni) ed all'ospedale San Camillo l'uomo, un 66enne. Illese le altre due persone. Quattro di loro sarebbero dipendenti Adir, mentre l'ultima sarebbe una consulente esterna.

INDAGINI - Allertati i soccorritori, una volta arrivati sul posto i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma hanno trovato le persone già fuori dall'ascensore. Prese in carico dal personale medico delle ambulanze, i tre feriti sono stati trasportati in altrettanti ospedali, tutti in codice rosso con dei politraumi, nessuno dei quali sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche la polizia che indaga sulle cause che hanno determinato la caduta dell'ascensore.

EDIFICIO RISTRUTTURATO DA POCO - L'edificio, con anche gli ascensori, che sono praticamente nuovi, era stato ristrutturato da poco. Stando alle prime informazioni, fortunatamente il peggio é stato evitato perchè l'elevatore crollato si sarebbe trovato al piano terra, precipitando quindi solo per circa un piano.