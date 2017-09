Incastrata sulla ringhiera che voleva scavalcare, aveva dimenticato le chiavi

Aveva dimenticato le chiavi della porta d'ingresso della casa dove lavorava. Per questo avrebbe provato a scavalcare una ringhiera metallica. Un tentativo non andato a buon fine per una donna romena di 47 anni, trovata incastrata sulla recinzione e ferita in modo penetrante nella zona inguinale, (all'arto inferiore sinistro). E' accaduto intorno all'1:30 di questa notte a Santa Severa, nel Comune di Santa Marinella.

Incastrata sulla ringhiera

In particolare i vigili del fuoco di Cerveteri sono intervenutim in via Cneo Domiziano dove hanno trovato la 47enne incastrata sulla ringhiera metallica adibita a recinzione di una abitazione.

Ferita sulla ringhiera

I pompieri hanno tagliato una porzione di ringhiera consentendo al personale sanitario della Misericordia di Santa Marinella di soccorrere la donna. La stessa con la porzione di metallo ancora incastrata è stata trasportata in codice rosso presso l'ospedale di Civitavecchia e successivamente in eliambulanza al Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma.

Chiavi di casa in ufficio

La donna pare stesse scavalcando la recinzione poiché aveva dimenticato le chiavi della porta d'ingresso della casa dove lavorava. Prezioso l'intervento del personale sanitario della Misericordia di Santa Marinella in quanto tempestivo e professionale.