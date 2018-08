Anziano incornato da un toro: è grave

Versa in gravi condizioni un anziano di 85 anni che questa mattina mentre stava governando il bestiame nella sua stalla in località Tofe a Ferentino, è stato letteralmente "incornato" da un toro di sua proprietà. L'incidente domestico si è verificato intorno alle 12.40 come riporta Marina Mingarelli di FrosinoneToday.

A far scattare l'allarme ai sanitari del 118 alcuni familiari attirati dalle urla dell'uomo. I medici del servizio di soccorso, constatando la gravità della situazione hanno deciso di trasferire il paziente presso un centro attrezzato della Capitale. Dalle prime informazioni raccolte sembra che l'ottantacinquenne abbia riportato lesioni gravissime. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione che hanno provveduto a stilare i verbali di rito. I medici del nosocomio capitolino stanno facendo di tutto per strappare l'anziano alla morte.